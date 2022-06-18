The Athletic о MVP клуба: никто и близко не подобрался к тому, что сделал Овечкин в 36 лет

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир прокомментировал результаты голосования, в ходе которого 65% болельщиков выбрали российского нападающего Александра Овечкина MVP «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2021/2022.
«Никто и близко не подобрался, да и не должен был. Кузнецов провёл свой лучший сезон за пять лет. Уилсон установил личные рекорды в карьере по голам и передачам. Карлсон вошёл в пятёрку лучших по очкам среди защитников. Но ничто из этого не превзошло того, что сделал Овечкин в 36 лет: капитан «Кэпс» записал в актив свой девятый сезон с 50 голами и впервые за 12 лет набрал 90 очков», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.
По результатам опроса безоговорочным лидером борьбы за звание лучшего игрока сезона в «Вашингтоне» стал 36-летний Овечкин, набравший 65%. Второе место занял Евгений Кузнецов, за которого отдали свои голоса четверть болельщиков — 25%. На третьем месте финишировал форвард Том Уилсон, который не смог помочь своей команде в плей-офф. За него отдали свои голоса 8% болельщиков.
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