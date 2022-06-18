Дэвон Тэйвз: Ничушкин – очень целеустремленный игрок. Он усердно работает вне льда

Защитник «Колорадо Эвеланш» Дэвон Тэйвз поделился мнением об игре российского форварда команды Валерия Ничушкина.
«Вэл просто очень целеустремленный игрок. Он очень усердно работает вне льда, чтобы подготовиться. В плей-офф он очень силён. Он так усердно играет в хоккей...
Для габаритного парня, который так хорошо катается на коньках, это своего рода потерянное искусство. Вы не так часто это видите: парень с его габаритами, с его способностью двигаться и защищать шайбы – он находит себя в отличных местах для забивания голов и играет действительно хорошо для нас», – цитирует Тэйвза ESPN.
Ничушкин был выбран «Далласом» в первом раунде драфта НХЛ – 2013 под общим 10-м номером, а затем перешёл в «Колорадо» и с сезона-2019/2020 выступает за «Эвеланш».
Сейчас Валерий проводит самый результативный плей-офф в карьере, у него 9 (5+4) очков за 14 матчей.
В регулярном чемпионате Валерий набрал 52 очка в 62 играх: забросил 25 шайб и отдал 27 результативных передач.
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