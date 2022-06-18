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Дэвон Тэйвз: Ничушкин – очень целеустремленный игрок. Он усердно работает вне льда

Дэвон Тэйвз: Ничушкин – очень целеустремленный игрок. Он усердно работает вне льда
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Дэвон Тэйвз поделился мнением об игре российского форварда команды Валерия Ничушкина.

«Вэл просто очень целеустремленный игрок. Он очень усердно работает вне льда, чтобы подготовиться. В плей-офф он очень силён. Он так усердно играет в хоккей...

Для габаритного парня, который так хорошо катается на коньках, это своего рода потерянное искусство. Вы не так часто это видите: парень с его габаритами, с его способностью двигаться и защищать шайбы – он находит себя в отличных местах для забивания голов и играет действительно хорошо для нас», – цитирует Тэйвза ESPN.

Ничушкин был выбран «Далласом» в первом раунде драфта НХЛ – 2013 под общим 10-м номером, а затем перешёл в «Колорадо» и с сезона-2019/2020 выступает за «Эвеланш».

Сейчас Валерий проводит самый результативный плей-офф в карьере, у него 9 (5+4) очков за 14 матчей.

В регулярном чемпионате Валерий набрал 52 очка в 62 играх: забросил 25 шайб и отдал 27 результативных передач.

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