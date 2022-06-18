Кемпер будет защищать ворота «Колорадо» во втором матче серии с «Тампой»

Вратарь «Колорадо Эвеланш» Дарси Кемпер начнёт игру финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» с первых минут.

«Я думаю, что он проделал хорошую работу для нас (в первой игре серии – прим. «Чемпионата»). Голы, которые мы пропустили, получились после грубых ошибок под воротами. Мог ли он помочь хоть с одним? Да, возможно. Но, учитывая, что он не играл с 31 мая, я думаю, он действительно проделал очень хорошую работу. На тренировках он выглядел хорошо, я ему очень доверяю», – приводит слова главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара The Hockey News.

В первой игре серии Кемпер отразил 20 бросков и пропустил три шайбы. Второй матч финала Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой» пройдёт 19 июня на «Болл-Арене» в Денвере, начало – в 03:00 мск.