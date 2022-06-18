Кудашов: без международных матчей мы должны увеличить в КХЛ количество игр «от ножа»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о предложении ФХР изменить структуру проведения чемпионата КХЛ.
«Да, действительно, впервые об изменении структуры чемпионата КХЛ было сказано на тренерском совете, где был заслушан доклад главных тренеров мужской и женской сборных о выступлении на Олимпиаде в Пекине. После доклада возникла дискуссия о том, как развивать наш хоккей, не только сборные, но и клубный. Сразу вспомнили советские времена, когда в чемпионате выступало 12 команд. О том, что сильнейшие команды должны чаще играть с сильнейшими, заговорили все участники. На основе этой дискуссии ФХР и выработала предложение, чтобы, увеличив число матчей регулярного чемпионата, повысить напряженность самих игр.
Моё мнение о предложенных изменениях в КХЛ? Институт сборных работает, но он не может давать полноценную международную практику в силу известных событий. В этих условиях мы должны увеличить количество матчей «от ножа». Я ознакомился с предложением, в нём нет деления команд на две лиги: все команды играют друг с другом. А 20 из 22 команд до самого окончания регулярного чемпионата не теряют шансы на попадание в плей-офф.
Что думаю о перекрёстном плей-офф? Считаю, что перекрёстный плей-офф надо было вводить давно. У нас довольно ровная лига, распределение пар по спортивному признаку более справедливое. Наверное, в нынешней ситуации логично, чтобы кубковые матчи проводились так же, как это было в Суперлиге и первом сезоне КХЛ», — сказал Кудашов «Чемпионату».
- 18 июня 2022
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