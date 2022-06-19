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Защитник «Вашингтона» Алексеев пропустит 4–5 месяцев

Защитник «Вашингтона» Алексеев пропустит 4–5 месяцев
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Российский защитник системы «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев перенёс операцию на левом плече и пропустит начало сезона, сообщает медиаслужба столичного клуба в «Твиттере». Ожидается, что восстановление игрока займёт 4–5 месяцев.

22-летний защитник в сезоне-2021/2022 сыграл один матч за «Вашингтон» и не отметился результативными действиями. Большую часть времени он провёл в фарм-клубе «Кэпиталз» – «Херши Бирс», в составе которого принял участие в 68 играх регулярного чемпионата и набрал 19 (1+18) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф АХЛ Алексеев отыграл три матча и сделал одну голевую передачу.

В КХЛ хоккеист известен по выступлениям за «Салават Юлаев» в сезоне-2020/2021, где он находился в аренде.

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