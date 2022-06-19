Защитник «Вашингтона» Алексеев пропустит 4–5 месяцев
Поделиться
Российский защитник системы «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев перенёс операцию на левом плече и пропустит начало сезона, сообщает медиаслужба столичного клуба в «Твиттере». Ожидается, что восстановление игрока займёт 4–5 месяцев.
22-летний защитник в сезоне-2021/2022 сыграл один матч за «Вашингтон» и не отметился результативными действиями. Большую часть времени он провёл в фарм-клубе «Кэпиталз» – «Херши Бирс», в составе которого принял участие в 68 играх регулярного чемпионата и набрал 19 (1+18) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф АХЛ Алексеев отыграл три матча и сделал одну голевую передачу.
В КХЛ хоккеист известен по выступлениям за «Салават Юлаев» в сезоне-2020/2021, где он находился в аренде.
Комментарии
- 19 июня 2022
-
09:28
-
09:21
-
09:13
-
08:58
-
08:56
-
08:41
-
08:38
-
08:30
-
08:19
-
07:31
-
07:10
-
06:59
-
06:54
-
06:49
-
06:42
-
06:39
-
06:34
-
06:30
-
06:15
-
06:04
-
06:03
-
05:54
-
05:32
-
05:24
-
04:50
-
04:29
-
04:23
-
04:00
-
03:27
-
01:57
-
01:30
-
00:00
- 18 июня 2022
-
23:22
-
23:07
-
22:30
Партнерский контент