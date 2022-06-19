Кольяно: не могу описать игрока, которым является Ничушкин. Он феноменален

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Эндрю Кольяно поделился мнением о форварде команды Валерии Ничушкине. До «Колорадо» хоккеисты вместе играли за «Даллас».

«Я думаю, что Вэл в большинстве случаев наш лучший игрок. Если честно, он настоящий конь.



Я не думаю, что ему было в «Далласе» комфортно. Честно говоря, я даже не могу описать игрока, которым является Вэл. Он феноменален. Он просто парень, который ведёт игру весь матч. Он неумолим на переднем плане. Он забивает, но это детали его игры.

В «Далласе» он всегда был очень хорош в обороне. Думаю, набирать очки благодаря мудрой игре для него стало обычным делом, но с тех пор, как он пришёл в команду, я не видел, чтобы кто-то стабильно играл на таком же уровне – в атаке и обороне по всей площадке, – как Вэл», – цитирует Кольяно официальный сайт НХЛ.