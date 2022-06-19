Агент Ничушкина: голевая засуха Ничушкина пожирала его. Это настоящее чудовище

Марк Гандлер, агент нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в НХЛ, рассказал, через какие сложности прошёл его клиент в заокеанской карьере.
«В 2014 году он пережил операцию на бедре — это шесть месяцев реабилитации. А затем тебе вновь нужно научиться играть в хоккей. По сути, это отняло у него целый сезон. Когда он вернулся, этот факт никуда не делся.
В 2016 году Вэл вернулся в КХЛ. Я думал, что переход в КХЛ из-за собственных недостатков был ответной реакцией на неудачный сезон. Но потом он вернулся, у него не было хорошего сезона, и тогда я подумал, что это уже для «Далласа» была ответная реакция, чтобы выкупить его контракт.
То, что он не забил в 57 матчах, стало для Вэла трудным временем. Это пожирает тебя. Это настоящее чудовище. Но я не знаю, почему его выкупили. Это было неожиданно», – приводит слова Гандлера The Athletic.
- 19 июня 2022
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