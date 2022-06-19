The Athletic: вскоре Ничушкин получит достойную зарплату. Вопрос в том, кто выпишет чек

Журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мнением о российском нападающем «Колорадо Эвеланш» Валерии Ничушкине и о его ситуации с контрактом.



«Наверняка генеральный менеджер Джо Сакик затаил дыхание в ожидании того, что именно агент Ничушкина, Марк Гандлер, собирается потребовать, чтобы помешать своему клиенту выйти на рынок свободных агентов менее чем через месяц. Но эта игра начинает ускользать из рук остальной части Национальной хоккейной лиги — людей, которые, возможно, помнят Ничушкина, однажды сыгравшего 91 матч подряд без голов.



Тот, кто наверняка обращает на это внимание, — Гандлер, который уже готовится к переговорам о следующем контракте игрока, готового стать свободным агентом по мере приближения 13 июля. Хорошая новость для поклонников «Колорадо» заключается в том, что Ничушкин пока не думает так далеко. Он хочет только поднять Кубок Стэнли, и Вэл помог «Колорадо» оказаться в отличном положении для этого — уже 2-0 в финальной серии Кубка Стэнли.



Нет сомнений, что клубы будут претендовать на одного из лучших оборонительных форвардов лиги, который также забил восемь голов и набрал 13 очков в 16 матчах плей-офф, забив рекордные 25 голов и набрав рекордные 52 очка в 62 матчах регулярного чемпионата.



По данным Evolving Hockey, у Ничушкина ожидаемая вероятность голов в регулярном чемпионате составила 58,4%. Он в высшей степени стабилен. В плей-офф у него тоже 58,4%. Ничушкин показывает в защите игру калибра «Селке Трофи» (приз, ежегодно вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ. — Прим «Чемпионата»). Он элитен в прессинге и в подборе потерянных шайб. Он играет в обеих спецбригадах. И он лучший помощник, он соответствует своему статусу. 10-й номер драфта-2013 играет как топ-10.



Да, этим летом Ничушкин получит достойную зарплату. Вопрос только в том, кто выпишет ему чек», — приводит слова Руссо The Athletic.

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