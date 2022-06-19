Каменский: хочу пожелать Ничушкину в следующем году получить MVP Кубка Стэнли

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал игру российского форварда «Колорадо Эвеланш» в финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-0).
«Ничушкин — молодец! Раскрыл свой потенциал и показывает свой лучший хоккей в своём лучшем сезоне. Нам остаётся только порадоваться за него! Вряд ли он поборется за MVP, но в команде он поднялся на лидирующие позиции, и я хочу ему пожелать, может быть, не в этом году, а в следующем получить MVP.
В этом году есть ребята, которые набрали больше очков и делают больший объем работы: тот же Макар, Маккиннон. Валере тяжело будет конкурировать с этими ребятами за награду. Но тот факт, что он один из лидеров команды, показывает высокий уровень хоккея – это радует», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 19 июня 2022
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