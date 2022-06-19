Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Валерий Ничушкин оформил дубль во втором матче финала НХЛ, видео, Ничушкин может стать лучшим игроком финала НХЛ

«Он — особенный и создан для плей-офф». Ничушкин разваливает «Тампу», заходя на MVP финала
Дмитрий Сторожев
Валерий Ничушкин оформил дубль
Комментарии
Дубль Валерия лёг в основу разгрома «молний». Российским форвардом не устают восхищаться в «Колорадо».

У Кубка Стэнли скоро может появиться новый владелец – «Колорадо», выигравший первую домашнюю встречу с «Тампой» в решающей серии только в дополнительное время, во второй игре просто уничтожил действующих чемпионов, забросив в ворота Андрея Василевского семь безответных шайб. Конечно, говорить об общем поражении «Лайтнинг», пока команды не сыграли на их площадке, рано – на это намекает как минимум пример финала Восточной конференции, когда «молнии» также отыгрались после 0-2 с «Рейнджерс», — но таких увесистых оплеух подопечные Джона Купера ещё не получали.

Какая боль для «Тампы»! «Колорадо» вынес чемпиона 7:0 и готов совершить революцию в НХЛ Какая боль для «Тампы»! «Колорадо» вынес чемпиона 7:0 и готов совершить революцию в НХЛ

Накануне финальной серии были названы предварительные претенденты на получение «Конн Смайт Трофи» — приза за звание самого ценного игрока плей-офф. Со стороны «Колорадо» в число кандидатов на титул MVP Кубка Стэнли попали Кейл Макар и Натан Маккиннон, а из игроков «Тампы» журналисты отдали предпочтение Андрею Василевскому, Никите Кучерову, Стивену Стэмкосу и Виктору Хедману. Соответственно, от этих хоккеистов ожидали лучших выступлений в финале.

Однако пока едва ли не главным героем решающего противостояния является российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Для 27-летнего форварда продолжается безоговорочно лучший сезон в карьере – вслед за рекордными показателями в регулярке, где уроженец Челябинска набрал 52 очка, Валерий блистательно проводит и плей-офф, включая и финальную серию.

В первом матче Ничушкин, прочно закрепившийся в топ-6 «лавин», по игровому времени среди нападающих (19:04) уступил только Рантанену (19:17), Маккиннону (22:06) и Ландескогу (23:02) – то есть признанным лидерам команды. Именно от Валерия в той игре исходила главная угроза – россиянин уже на первых минутах встречи угодил в перекладину, вскоре вынудил Василевского впервые в этом плей-офф пропустить в «домик», а затем, уже в овертайме, вместо седьмого броска в створ выдал передачу на никем не прикрытого Бураковски, который принёс «Колорадо первую победу в серии.

Что сотворил Ничушкин! Чудо-пас россиянина в овертайме прибил «Тампу» в первой игре финала Что сотворил Ничушкин! Чудо-пас россиянина в овертайме прибил «Тампу» в первой игре финала

Три дня спустя феерия Ничушкина продолжилась – по айс-тайму среди форвардов его опередил лишь Ландеског (17:55 против 17:23), а сам Валерий положил начало разгрому «молний», реализовав большинство под занавес третьей минуты встречи. При счёте 3:0 россиянин забросил ещё одну шайбу, оформив второй дубль в этом плей-офф.

К сожалению, хет-трика, как и в третьем матче серии с «Эдмонтоном», не случилось – тогда Ничушкина обокрал Майк Смит, сегодня же такой возможности его лишил соотечественник Андрей Василевский. Но даже это не помешало Валерию стать первой звездой встречи – как-никак на его счету была победная шайба.

В 16 матчах этого плей-офф россиянин набрал уже 13 очков, при этом четыре из них – в двух играх финала. Неудивительно, что о качествах Ничушкина высоко отзывается и главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар. Так, к примеру, после первой встречи с «Тампой» он назвал нападающего «решающим фактором», а затем рассказал, что делает его особенным: «Для меня это длинный список. Он хороший разносторонний игрок, как с шайбой, так и без неё. Даже трудно описать, что он приносит.

Трудно играть против такого игрока, как Вэл, который предан этому делу. Он способен играть на высочайшем уровне, создавать моменты и доводить дело до конца. Соперникам очень трудно справиться с ним. Он нашел своё место здесь. Он очень предан своему делу, очень мотивирован, он много работает, и он один из наших самых трудолюбивых парней». По окончании второго матча Беднар и вовсе сказал, что Ничушкин создан для плей-офф. Глядя на игру Валерия прямо сейчас, трудно с этим не согласиться.

Малкин на пороге ухода, Ничушкин получит большой контракт? Главные НСА в НХЛ Малкин на пороге ухода, Ничушкин получит большой контракт? Главные НСА в НХЛ

Тем тяжелее «лавинам» будет сохранить нападающего после завершения сезона. Контракт Ничушкина вот-вот истечёт, и форвард будет одним из большой группы игроков «Эвеланш», которых им наверняка хотелось бы оставить в команде. Можно не сомневаться, что без хорошего предложения Валерий не останется. Тем более если он поможет «Колорадо» выиграть первый за 21 год Кубок Стэнли.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022