Голкипер Коновалов объяснил мотивы досрочного возвращения в Россию из Северной Америки

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов рассказал о причинах досрочного возвращения в Россию. Вратарь находился на двухлетнем контракте с «Эдмонтон Ойлерз», но покинул систему канадского клуба уже после дебютного сезона.



«Я провёл в системе «Эдмонтона» полноценный сезон и уже был знаком с требованиями, которые существуют в клубе. Шанса сыграть в НХЛ мне так и не дали. Может быть, где-то и я не лучшим образом сыграл в АХЛ, но в любом случае за этот год я получил огромный опыт для себя и развития карьеры в будущем. Благодарен «Эдмонтону» за предоставленную возможность, но по истечении сезона я принял такое решение, которое должно пойти мне на благо.



Повлияло ли на моё решение то обстоятельство, что Скиннер начал играть все матчи подряд во второй части сезона АХЛ? На самом деле, на моё решение повлияло множество факторов, но вы правы – это был один из них. Когда ты давно не играешь и у тебя нет чувства игрового ритма, становится очень тяжело входить в игру. От тебя ждут успешного выступления, а ты играешь раз в месяц. Ни один игрок никогда вам не скажет, что такой график – это легко для спортсмена. Когда в АХЛ спускают человека из НХЛ, ему сразу предоставляют много игрового времени и возможностей, вокруг него фактически начинает строиться игра. Очень тяжело проявить себя тем, кто сидит в АХЛ и только ждёт своего шанса.



Не хочу кого-то обвинять в сложившейся ситуации. Если мне не дали шанса, значит, я неудачно играл. В первую очередь всегда спрашиваю у себя, а достаточно ли я сделал для того, чтобы мне предоставили шанс? Если не дали, значит, не заслужил и тренерский штаб не видел во мне какой-то перспективы», — сказал Коновалов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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