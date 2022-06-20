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Паремузов — о реформе от ФХР: не понимаю, почему они вмешиваются в дела КХЛ

Паремузов — о реформе от ФХР: не понимаю, почему они вмешиваются в дела КХЛ
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Известный хоккейный агент Сергей Паремузов поделился мнением о предложении Федерации хоккея России по реформированию КХЛ.

«Моё мнение по этому поводу очень простое: в нашем хоккее каждый должен заниматься своим делом. ФХР — сборной, ВХЛ, молодёжными, региональными турнирами, а КХЛ — спортом высоких достижений, для чего она и была организована. Я не понимаю, почему ФХР, хоть и является, скажем так, акционером лиги, вмешивается в дела КХЛ. Это другая самостоятельная организация. Вот в лиге многие годы существовал лимит на легионеров в пять человек, и всех всё устраивало. Но тут кому-то в ФХР, неизвестно почему, пришла в голову идея с тремя иностранцами — и её продавили. Теперь новая идея… Так, может, реорганизуем КХЛ, чтобы она стала структурным подразделением ФХР? Когда создавали лигу, то руководствовались прогрессивными взглядами и современным подходом, а сейчас опять в архаику уходим.

КХЛ нужны какие-то реформы? Давайте сначала устроим открытую публичную дискуссию на этот счёт. Соберём конференцию, услышим разные точки, а потом поймём, назрели эти перемены или нет. В своё время КХЛ рассталась с новокузнецким «Металлургом», «Ладой» и «Югрой». Были противники этого, однако данные решения были логичны и были приняты не в один день. Это случилось не на пустом месте. А сейчас какому-то хоккейному чиновнику опять что-то в голову придёт, и все будут на ушах стоять. Если говорить именно об этом предложении, то я не вижу, чтобы сумма менялась за счёт перемены слагаемых. Это не тот тормоз, который бы мешал развитию нашего хоккея. Как говорил Виктор Черномырдин: если что-то чешется, то чешите в другом месте. Поэтому такое ощущение, что просто у кого-то где-то расчесалось», — цитирует Паремузова «РБ Спорт».

Реформа от ФХР выглядит намного адекватнее наивных идей равенства. КХЛ стоит попробовать Реформа от ФХР выглядит намного адекватнее наивных идей равенства. КХЛ стоит попробовать
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