Реформа от ФХР выглядит намного адекватнее наивных идей равенства. КХЛ стоит попробовать

Давайте ещё немного поговорим о той реформе, которой ФХР хочет изменить многолетний уклад жизни КХЛ. Скажу честно: когда я первый раз услышал, что федерация предлагает разделить лигу, то не испытал никаких чувств, кроме разочарования и злости. Мол, ну сколько уже можно лезть в наш клубный хоккей, да ещё и предлагать отсечь целую группу команд в регионах, где обожают эту игру?!

Но такая эмоция была продиктована недостаточным знанием. Ведь и месяц назад, и даже позавчера, пока ФХР не выкатила наконец нормальное объяснение своей идеи, складывалось впечатление, что федерация стремится попросту отрезать топ-клубы от всех остальных, создать закрытый мирок для элиты и предложить всем остальным (кому не повезло иметь крупного спонсора) сражаться исключительно за право попасть в число избранных. В таком виде реформа очень быстро привела бы к катастрофическим последствиям для многих клубов: в наших середнячков перестали бы вкладывать даже мало-мальски приличные деньги, и всё это привело бы к полному краху команд на периферии, развалу местных школ и прочему. В качестве наглядного примера — новокузнецкий «Металлург», в изгнании которого из КХЛ кто-то даже видел плюсы для этого клуба.

Но вот ФХР объяснила, что имеет в виду, и оказалось, что реформа предполагает хоть и разделение лиги, но вовсе не огульную дискриминацию тех команд, у которых нет мощных покровителей: шансы на попадание в плей-офф имеют все, причём у представителей второго эшелона они даже выше, чем раньше.

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И вот с таким проектом можно не просто мириться — его уже даже хочется поддержать. И ни слова про интересы сборной России! КХЛ до них вообще никакого дела быть не должно. Просто реформирование лиги, предложенное ФХР, на мой взгляд, играет на руку как самой КХЛ, так и её зрителям.

Итак, чем хороша новая концепция? Увеличением матчей между топ-командами. Знаю-знаю, многие относятся к этому скептически, полагая, что при таком раскладе топ-матчи быстро превратятся в надоевшую рутину. Но я не разделяю этого мнения. Всё-таки в «элитный» дивизион предлагается поместить не две, три или четыре команды, а 12 — этого вполне достаточно для разнообразия. Согласен, что, к примеру, встречи СКА и ЦСКА кому-то набили оскомину, но ведь это лишь одна дуэль. Те же армейцы как минимум по четыре раза сыграют ещё с 11 командами, плюс будут встречи с клубами из другого дивизиона. Ну разве это будет скучно и однообразно?

Главный же плюс объединения топ-клубов в одну группу — это сближение грандов Запада и Востока. Сейчас в КХЛ «Ак Барс» лишь дважды за сезон встречается с ЦСКА, а «Локомотив» — с «Авангардом». Это для примера, а в целом же нашей лиге ощутимо не хватает матчей между топовыми командами из разных конференций. Будете ли вы с этим спорить? Предложенная же реформа сделает битвы гигантов КХЛ регулярными вне зависимости от их географического положения плюс объединит их в общую таблицу. Мне кажется, это добавит и зрелищности, и интереса, и объективности.

Матч ЦСКА — «Ак Барс» Фото: Александр Фёдоров, photo.khl.ru

Кроме того, увеличение количества топ-матчей может благоприятно отразиться на доходах клубов с продажи билетов. Существует достаточно большая категория болельщиков, которые выбираются на стадионы только на игры с вывеской. Остальные матчи они предпочитают смотреть по телевизору, хотя вполне имеют средства, чтобы съездить на арену. Но просто лень идти на априори нецепляющий матч. При новой структуре есть шанс, что количество диванных зрителей уменьшится.

Самый же главный плюс, который я вижу в предлагаемой реформе, — это смешанный плей-офф. Думаю, многие уже устали от постоянных встреч СКА и ЦСКА в финале Западной конференции, на Востоке с конкуренцией всё намного лучше, но и там начинают приедаться одни и те же дуэли. Общая таблица добавит варианты новых пар плюс увеличит непредсказуемость сетки Кубка Гагарина. По-моему, всем от этого будет лучше.

При всём этом я вовсе не считаю, что предлагаемая ФХР реформа идеальна. Конечно, в ней есть минусы. В основном они касаются положения команд из второго дивизиона: да, все они получат шанс попасть в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина, однако регулярка для таких клубов наводнится бесконечными матчами с себе подобными, а смотреть по много раз матчи типа «Адмирал» — «Куньлунь» или «Сибирь» — «Амур» — сомнительное удовольствие даже для фанатов этих клубов. Плюс сам принцип разделения клубов на дивизионы на основе недоигранного прошлого чемпионата вызывает вопросы — не только, скажем, у «Автомобилиста», но и у, например, постоянного участника плей-офф «Барыса».

Отправка клубов второго дивизиона вариться в собственном соку не самого высокого качества — ключевой недостаток новой концепции. Впрочем, на ситуацию можно взглянуть и по-другому. Условный «Витязь», проводя кучу матчей с командами примерно равного уровня, имеет больше шансов, во-первых, радовать свою публику победами, а во-вторых — выходить в плей-офф. Кроме того, для абсолютного большинства команд концовка регулярки не будет превращаться в формальность. Ведь, согласно предложенной реформе, планируются стыковые матчи между командами двух дивизионов, и в результате после конца регулярки шансы на плей-офф потеряют не более четырёх клубов.

Представьте просто, что тому же «Адмиралу», чтобы претендовать на продление сезона, нужно будет не биться в неравном бою за восьмое место в сильнейшей Восточной конференции, а лишь попробовать обогнать условные «Куньлунь» и «Амур» и попасть в стыки. Разве плохо для болельщиков из Владивостока? Да и для болельщиков некоторых других команд, которые, скорее всего, до самого конца регулярного чемпионата будут ходить на что-то значащие матчи. А не как обычно.

Матч «Адмирал» — «Сибирь» Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Так что плюсы у реформы однозначно есть. Многих пугает резкость предлагаемых изменений — но при вдумчивом и внимательном рассмотрении оказывается, что нет никакого криминала, зато есть интригующая во многих моментах новизна.

Также многим не нравится сам формат разделения клубов на касты, но тут, мне кажется, надо смотреть правде в глаза — это разделение давным-давно случилось, просто не оформилось официально. Никакой всеобщей уравниловки, никакого увеличения реально конкурентоспособных команд в КХЛ не предвидится ни на третий, ни на 10-й год работы жёсткого потолка зарплат. Всё потому, что этот потолок в российских условиях призван исключительно привести к одному знаменателю всех богачей. И уж точно он неспособен сделать лигу по-настоящему равной.

В КХЛ всё равно будут на коне те, у кого есть мощный спонсор. И лучшие игроки всё равно будут стремиться играть в тех клубах, кто на коне. Аутсайдеры после введения жёсткого потолка не перестали быть аутсайдерами, потому что им до этого потолка дела нет — дотянуть бы до пола. А поднятие уровня пола будет означать лишь то, что небогатые клубы попросту отвалятся из КХЛ, будучи неспособными дать финансовые гарантии. Ведь никто не заставит их владельцев выделять больше денег на хоккей, а зарабатывать самостоятельно в наших реалиях клубам невозможно.

Нам наивно равняться на НХЛ. Там хоккей живёт по законам бизнеса: клубы и лига сами зарабатывают деньги. Наш хоккей крепко сидит на безвозмездно-спонсорской и бюджетной игле, клубы убыточны и, по сути, являются игрушками олигархов и крупнейших компаний. Извините, для кого это удар или открытие?

В таких условиях равенство 20 с лишним клубов невозможно. И сейчас ФХР, преследуя, вероятно, свои цели, связанные со сборной, всё же предлагает КХЛ вполне разумную идею — перестать играть в уравниловку и упорядочить команды в соответствии с их статусом и амбициями, при этом не ущемляя ничьих интересов.

На мой взгляд, стоит попробовать. Если не с ближайшего сезона (тут аргументы Алексея Морозова абсолютно справедливы), то со следующего.