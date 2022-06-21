Кучеров вышел на 28-е место по очкам в плей-офф НХЛ, отдав эффектный пас на Стэмкоса

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:2 в пользу «Тампы». В составе хозяев результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров, который ассистировал Стивенену Стэмкосу. Таким образом, Кучеров набрал 152 очка в карьере в плей-офф НХЛ и сравнялся по этому показателю с Лэрри Мёрфи, разделяя с ним 28-е место.

Счёт в серии 2-0 в пользу «Колорадо».

В предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии «Нью-Йорк Рейнджерс».

Регулярный чемпионат НХЛ «Тампа» завершила на 5-м месте в турнирного зачёта, записав в свой актив 110 очков. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место в Западной конференции, набрав 119 очков.