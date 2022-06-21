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Купер отреагировал на нарушение Тэйвза на Кучерове

Купер отреагировал на нарушение Тэйвза на Кучерове
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер ответил на вопрос о нарушении канадского защитника «Колорадо Эвеланш» Девона Тэйвза на российском форварде Никите Кучерове.

«Задавая подобные вопросы, вы ищете ответ, который уже и так все знают в этом здании», – приводит слова Купера журналист Майк Стивенс в социальной сети.

В самой концовке матча российский нападающий хозяев Никита Кучеров получил травму после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза. Канадец был удалён, а россиянин попытался продолжить игру. После неудачного броска в большинстве ему всё-таки пришлось отправиться в раздевалку.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующая игра между командами состоится 23 июня и начнётся в 3:00 мск.

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