Купер отреагировал на нарушение Тэйвза на Кучерове

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер ответил на вопрос о нарушении канадского защитника «Колорадо Эвеланш» Девона Тэйвза на российском форварде Никите Кучерове.



«Задавая подобные вопросы, вы ищете ответ, который уже и так все знают в этом здании», – приводит слова Купера журналист Майк Стивенс в социальной сети.



В самой концовке матча российский нападающий хозяев Никита Кучеров получил травму после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза. Канадец был удалён, а россиянин попытался продолжить игру. После неудачного броска в большинстве ему всё-таки пришлось отправиться в раздевалку.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующая игра между командами состоится 23 июня и начнётся в 3:00 мск.