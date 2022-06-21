«Человека просто убивали». Кожевников — о травме Кучерова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о травме российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (6:2).
«А с кем Никита сыграл подло? Где он сыграл грязно? Чего там грязного? Впечатал в борт — и что? Это игровая ситуация. А вот против него играли грязно: нельзя же бить по бёдрам. Там просто человека убивали. Очень грязный силовой. Я не знаю, как у него тазобедренный сустав выдержал.
Если травма Никиты окажется серьёзной, то это потеря, конечно. Однако это сплотит команду, потому что «Тампа» имеет большой опыт. Конечно, такого мастера будет не хватать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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