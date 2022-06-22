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Захаркин считает, что у Шестёркина есть предпосылки стать легендой НХЛ

Захаркин считает, что у Шестёркина есть предпосылки стать легендой НХЛ
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Экс-тренер сборной России, ЦСКА, СКА и «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал завоевание награды «Везина Трофи» Игорем Шестёркиным.

«Вручить Шестёркину «Везину» — справедливое решение. Игорь всей своей жизнью, отношением к хоккею и к партнёрам по команде заслуживает это достижение. Вклад Шестёркина в успешную игру «Рейнджерс» очень высокий — это отмечают тренеры, партнёры и все, кто его знают.

Очень сложно сказать сможет ли он стать легендой НХЛ, но все предпосылки к этому есть. Повторюсь, его отношение к хоккею очень серьёзное. Я его знаю — у него высокие требования. Мы можем только пожелать ему стать легендой НХЛ», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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