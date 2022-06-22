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Отец Шестёркина поделился эмоциями от получения сыном «Везина Трофи»

Отец Шестёркина поделился эмоциями от получения сыном «Везина Трофи»
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Олег Шестёркин, отец российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина, отреагировал на выигрыш сыном «Везина Трофи».

«Даже не знаю, что сказать. Наверное, Игорь заработал и заслужил «Везина Трофи»! Я просто не могу говорить об игре сына — это люди со стороны должны смотреть. Очень рад! Даже не предполагал, что получится такой сезон. Успех Игоря — это всё благодаря команде. Спасибо тренерскому штабу, что доверились — для вратаря это очень высокого ценится.

Будем надеяться, что Игорь сможет на протяжении долгого времени показывать такую же вдохновенную игру. Очень много факторов, которые могут сыграть как за, так и против. Нам остаётся лишь надеяться, что всё будет хорошо», — сказал Шестёркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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