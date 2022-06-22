Отец Шестёркина поделился эмоциями от получения сыном «Везина Трофи»

Олег Шестёркин, отец российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина, отреагировал на выигрыш сыном «Везина Трофи».
«Даже не знаю, что сказать. Наверное, Игорь заработал и заслужил «Везина Трофи»! Я просто не могу говорить об игре сына — это люди со стороны должны смотреть. Очень рад! Даже не предполагал, что получится такой сезон. Успех Игоря — это всё благодаря команде. Спасибо тренерскому штабу, что доверились — для вратаря это очень высокого ценится.
Будем надеяться, что Игорь сможет на протяжении долгого времени показывать такую же вдохновенную игру. Очень много факторов, которые могут сыграть как за, так и против. Нам остаётся лишь надеяться, что всё будет хорошо», — сказал Шестёркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 22 июня 2022
-
12:34
-
12:18
-
12:16
-
11:45
-
11:36
-
11:13
-
10:37
-
10:35
-
10:22
-
10:15
-
09:41
-
09:13
-
09:00
-
08:40
-
08:32
-
08:10
-
07:48
-
07:30
-
06:48
-
05:56
-
05:49
-
05:47
-
05:18
-
04:47
-
04:45
-
04:19
-
03:59
-
03:42
-
03:22
-
03:22
-
03:11
-
03:00
-
02:48
-
02:37
-
02:33