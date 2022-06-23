Рантанен установил рекорд «Колорадо» по количеству голевых передач в Кубке Стэнли

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли – 2022, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш». Идёт второй период, хозяева ведут – 2:1, уступая в серии – 1-2.

В первом, и единственном, голе «Колорадо» в этой игре принял участие 25-летний финский форвард Микко Рантанен. Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, этот результативный пас для финна стал 20-м в текущем плей-офф, благодаря чему он установил новый рекорд франшизы по количеству ассистов в одном Кубке Стэнли. На одну передачу меньше у защитника Кейла Макара (19), а рекорд был у Пола Штястны (19) в сезоне-1984/1985.

Таким образом, на счету Рантанена уже 25 (5+20) результативных действий в 18 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли при коэффициенте полезности «+3».

Наши «молнии» станут легендами? Русские, бравшие три Кубка в НХЛ.