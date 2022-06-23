Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергачёв прокомментировал свою ошибку при победном голе Кадри

Сергачёв прокомментировал свою ошибку при победном голе Кадри
Комментарии

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о пропущенном голе в овертайме четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).

«Это была длинная смена в нашей зоне. Я не мог уехать, и Кадри влетел на большой скорости в нашу зону, засунул шайбу под мою клюшку и просто бросил подмышку Василевскому», – приводит слова Сергачёва официальный сайт НХЛ.

Последняя смена Сергачёва и его партнёра Райана Макдоны в матче длилась 98 секунд. Защитники «молний» не смогли вовремя смениться из-за того, что в овертайме их скамейка находилась на дальней половине площадки, и впоследствии пропустили гол, не оказав должного сопротивления форварду «Колорадо» Назему Кадри при взятии ворот.

Счёт в финальной серии стал 3-1 в пользу «лавин». Пятый матч пройдёт в Денвере 25 июня, начало – в 3:00 мск.

Новость по теме
Победный гол Кадри в матче с «Тампой» сначала на льду никто не заметил. Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022