Сергачёв прокомментировал свою ошибку при победном голе Кадри

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о пропущенном голе в овертайме четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).

«Это была длинная смена в нашей зоне. Я не мог уехать, и Кадри влетел на большой скорости в нашу зону, засунул шайбу под мою клюшку и просто бросил подмышку Василевскому», – приводит слова Сергачёва официальный сайт НХЛ.

Последняя смена Сергачёва и его партнёра Райана Макдоны в матче длилась 98 секунд. Защитники «молний» не смогли вовремя смениться из-за того, что в овертайме их скамейка находилась на дальней половине площадки, и впоследствии пропустили гол, не оказав должного сопротивления форварду «Колорадо» Назему Кадри при взятии ворот.

Счёт в финальной серии стал 3-1 в пользу «лавин». Пятый матч пройдёт в Денвере 25 июня, начало – в 3:00 мск.