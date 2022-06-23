The Hockey News — о Кузьменко в «Ванкувере»: на каждого Панарина в КХЛ приходится Шипачёв

The Hockey News прокомментировал переход российского нападающего Андрея Кузьменко в «Ванкувер Кэнакс».

«Один из самых высококотируемых свободных агентов Континентальной хоккейной лиги отправляется в Ванкувер.



26-летний Кузьменко перебирается в Канаду после лучшего сезона за время выступлений в КХЛ. В 45 матчах в российской лиге он забил 20 голов и набрал 53 результативных балла. Свои цифры результативности он при этом совершенствовал в КХЛ с каждым годом. В общей сложности в 315 поединках за московский ЦСКА и санкт-петербургский СКА он набрал 200 очков.



По эту сторону океана за Кузьменко развернулась настоящая охота, и в последние недели он встретился с представителями нескольких клубов.



Андрей поздновато расцвёл. На драфте НХЛ он не выбирался, но это не помешало ему совершить в России настоящий прорыв. При этом стоит отметить, что со свободными агентами из КХЛ не всё всегда так уж однозначно. На каждого Артемия Панарина там в этом плане приходится один Вадим Шипачёв.



Что ж, в любом случае «Кэнакс» достался недорогой игрок для глубины состава на позиции крайнего нападающего, который способен расцвести по эту сторону океана в по-настоящему стоящего хоккеиста».