The Athletic — о реакции Василевского на спорный гол: величайший вратарь не стал спорить

Североамериканский журналист The Athletic Петер Бауф прокомментировал реакцию российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на спорный гол, пропущенный в овертайме четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».
«Василевский, величайший вратарь своего поколения, не стал спорить. Он обернулся и смотрел широко открытыми глазами, как капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос выбрасывает шайбу. Страж ворот неторопливо поднялся, ушёл со льда, а затем удалился с арены с расстёгнутым голубым галстуком на шее», — приводит слова Бауфа The Athletic.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу во встрече со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «лавин».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
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