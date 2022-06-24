НХЛ заключила одно из крупнейших лицензионных соглашений в истории лиги с NFT-платформой

NFT-платформа Sweet стала официальный партнёром Национальной хоккейной лиги, а также Ассоциации игроков и Ассоциации выпускников в рамках одной из крупнейших лицензионных сделок в истории НХЛ, сообщает ESPN.



Отмечается, что в рамках партнёрства будут созданы NFT-токены с лучшими видеомоментами настоящего и прошлого лиги, а также с предметами коллекционирования. Участие примут команды и игроки всей НХЛ.



«Решение, которое действительно заставило нас выбрать Sweet, была их готовность создать что-то специальное для НХЛ и наших болельщиков, а не подключаться к мультиспортивному рынку. Всё прошлое, настоящее и будущее будет находиться на одном рынке.



Некоторые люди могут сказать, что нам потребовалось слишком много времени, чтобы попасть в пространство NFT, но это не было недостатком для НХЛ. Если бы мы сделали что-то тогда, когда все советовали, то мы бы не смогли думать в долгосрочной перспективе. А теперь мы подготовлены лучше.



Мы проводим много времени, разговаривая со специалистами, и они заявляют, что NFT абсолютно точно будут жизнеспособным средством для создания потребительских товаров», — заявил исполнительный вице-президент НХЛ по развитию бизнеса и инновациям Дэйв Лехански.