«Овечкин говорит, всё стало быстрее». Сёмин – о том, как изменилась НХЛ

Двукратный чемпион мира, экс-форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Сёмин рассказал, как изменилась НХЛ с тех пор, как 38-летний игрок покинул лигу. Последним клубом россиянина был «Монреаль Канадиенс» в сезоне-2015/2016.
«Я хайлайты смотрю всегда и почти все. Сами игры не смотрю. По моментам не поймёшь, насколько сильно изменилась игра. Нужно смотреть игры целиком, чтобы что-то понять. Но как Саня Овечкин говорит, всё стало быстрее. Даже по сравнению с теми годами, когда я играл. С другой стороны, опытным ребятам – Сергею Фёдорову, Сергею Гончару и многим другим – на тот момент также казалось, что всё как-то быстро начинает происходить.
Я сейчас в этом смысле свободный. Мне нравится красивый хоккей. За Капризовым в этом году наблюдал часто. Парень – красавец вообще. Могу пожелать ему только и дальше в том же духе продолжать. Отличный сезон выдал», — сказал Сёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Полное интервью читайте на «Чемпионате»:
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