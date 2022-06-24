«Каждый год оттягивал». Александр Сёмин рассказал, почему завершил карьеру игрока

Двукратный чемпион мира, экс-форвард клубов НХЛ Александр Сёмин сообщил о причинах завершения профессиональной карьеры.



«Конечно, каждому игроку тяжело уходить. Но возраст даёт о себе знать, молодёжь наступает на пятки, где-то не успеваешь. Лучше, чтобы тебя запомнили сильным игроком, а не таким, кто выходил и ползал по льду. Это не про меня, наверное. Когда мог, я играл, а потом почувствовал, что стало тяжеловато. Организм не вечный, всё равно годы тренировок и игр не проходят бесследно.



Я знал, что рано или поздно к этому придётся прийти. Первое время ещё рвался и было желание, хотя и здоровье не очень позволяло. Мне жена говорила: «Не надо. Может, хватит?». Она видела, какое у меня состояние. Но всё равно рвался. Каждый год оттягивал – вот год поиграю — и всё… Так каждый год у меня было: год поиграю и закончу, год поиграю и закончу. Но никак не получалось. Вот всё же принял такое решение, что, видимо, уже пора. Конечно, первое время тяжело было это осознать. Но, как говорится, время лечит, и начинается другой этап жизни – воспитание детей и новая карьера в хоккее», — сказал Сёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.



Последним клубом 38-летнего форварда был подмосковный «Витязь», за который он выступал с 2018 по 2021 год.



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