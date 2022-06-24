Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каждый год оттягивал». Александр Сёмин рассказал, почему завершил карьеру игрока

«Каждый год оттягивал». Александр Сёмин рассказал, почему завершил карьеру игрока
Комментарии

Двукратный чемпион мира, экс-форвард клубов НХЛ Александр Сёмин сообщил о причинах завершения профессиональной карьеры.

«Конечно, каждому игроку тяжело уходить. Но возраст даёт о себе знать, молодёжь наступает на пятки, где-то не успеваешь. Лучше, чтобы тебя запомнили сильным игроком, а не таким, кто выходил и ползал по льду. Это не про меня, наверное. Когда мог, я играл, а потом почувствовал, что стало тяжеловато. Организм не вечный, всё равно годы тренировок и игр не проходят бесследно.

Я знал, что рано или поздно к этому придётся прийти. Первое время ещё рвался и было желание, хотя и здоровье не очень позволяло. Мне жена говорила: «Не надо. Может, хватит?». Она видела, какое у меня состояние. Но всё равно рвался. Каждый год оттягивал – вот год поиграю — и всё… Так каждый год у меня было: год поиграю и закончу, год поиграю и закончу. Но никак не получалось. Вот всё же принял такое решение, что, видимо, уже пора. Конечно, первое время тяжело было это осознать. Но, как говорится, время лечит, и начинается другой этап жизни – воспитание детей и новая карьера в хоккее», — сказал Сёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Последним клубом 38-летнего форварда был подмосковный «Витязь», за который он выступал с 2018 по 2021 год.

Полное интервью читайте на «Чемпионате»:

«Капризов – красавец, Василевский – уже легенда». Большое интервью с Александром Сёминым «Капризов – красавец, Василевский – уже легенда». Большое интервью с Александром Сёминым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022