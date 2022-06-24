«Торпедо» заключило контракт с бывшим вратарём московского «Динамо»

Вратарь Иван Кульбаков подписал двусторонний контракт с хоккейным клубом «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородцев.
Отмечается, что с 25-летним голкипером заключено соглашение на один сезон. «Динамо» в обмен на права на белорусского игрока получит денежную компенсацию.
Кульбаков начинал свою карьеру в белорусском Гомеле. Затем он переехал в Северную Америку, подписав контракт в «Янгстауне» (USHL). Там он зафиксировал коэффициент надёжности 1,93, в среднем за матч отражая 91,9% бросков. После этого он перешёл в клуб «Кливленд».
В АХЛ белорусский голкипер отыграл два сезона, после чего переехал в Россию. В сезоне-2019/2020 Кульбаков выступал в ВХЛ за «Нефтяник», а черед год дебютировал в КХЛ, сыграв за «Сочи» 12 матчей (90,5% сейвов). Прошлый сезон вратарь сначала проводил за «Витязь», а затем заключил соглашение с московским «Динамо».
Кроме того, Кульбаков выступал в составе сборной Беларуси на взрослом и молодёжном чемпионатах мира.
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