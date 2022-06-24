Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В Федерации хоккея Чехии высказали свою позицию о хоккеистах, выступающих в России

В Федерации хоккея Чехии высказали свою позицию о хоккеистах, выступающих в России
Комментарии

Президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик рассказал о своём отношении к чешским хоккеистам, которые хотят выступать в России. Глава ФХЧ также ответил на вопрос о возможном запрете местным игрокам перебираться в КХЛ.

«Мы нуждаемся в каждом хорошем хоккеисте. Если он предпочитает поехать за деньгами и ему комфортно находиться там, это его дело. Если он будет играть на уровне сборной, чтобы главный тренер мог его поставить в состав, я не имею ничего против этого. А вы бы запретили кому бы то ни было работать в России? Игроки ведь тоже хотят как-то поддержать свои семьи.

Я не согласен с тем, что происходит на Украине. Но запретить нашим хоккеистам играть в России? Я бы не стал этого делать», — приводит слова Гадамчика Sport.cz.

Новость по теме
Наставник «Трактора»: у легионеров были опасения, они говорили о давлении на их семьи
Новость по теме
Фетисов: без иностранцев КХЛ однозначно станет слабее. Уровень легионеров выше нашего
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022