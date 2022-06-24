В Федерации хоккея Чехии высказали свою позицию о хоккеистах, выступающих в России
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Президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик рассказал о своём отношении к чешским хоккеистам, которые хотят выступать в России. Глава ФХЧ также ответил на вопрос о возможном запрете местным игрокам перебираться в КХЛ.
«Мы нуждаемся в каждом хорошем хоккеисте. Если он предпочитает поехать за деньгами и ему комфортно находиться там, это его дело. Если он будет играть на уровне сборной, чтобы главный тренер мог его поставить в состав, я не имею ничего против этого. А вы бы запретили кому бы то ни было работать в России? Игроки ведь тоже хотят как-то поддержать свои семьи.
Я не согласен с тем, что происходит на Украине. Но запретить нашим хоккеистам играть в России? Я бы не стал этого делать», — приводит слова Гадамчика Sport.cz.
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