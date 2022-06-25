«Финская дама нас покинула». «Нефтехимик» объявил о переходе на «канадскую» площадку

«Нефтехимик» на официальной странице в «Твиттере» объявил о уходе с финских размеров площадки. Теперь их стадион «Нефтехим-Арена» будет канадских размеров.



«Финская дама (параметры 60 на 28) нас покинула. Канадская леди (параметры 60 на 26) начинает заселяться», — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба «Нефтехимика»

Фото: Пресс-служба «Нефтехимика»

Фото: Пресс-служба «Нефтехимика»

Фотографии можно посмотреть на официальной странице «Нефтехимика» в «Твиттере».

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате сезона-2021/2022 «Нефтехимик» занял седьмое место в Восточной конференции, благодаря чему вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина нижнекамцы потерпели поражение в серии с челябинским «Трактором».

Ранее «Нефтехимик» объявил о подписании бывшего нападающего «Бостон Брюинз».