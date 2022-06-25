Киллорн — о финале Кубка Стэнли: ты просто не знаешь, сколько шансов у тебя будет

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн высказался о ценности выхода в финал Кубка Стэнли. Для «молний» это уже третий финал плей-офф подряд, в двух предыдущих команда выигрывала Кубок Стэнли.
«Ты просто не знаешь, сколько возможностей у тебя будет. Думаю, для нас легко думать, что ты будешь возвращаться в финал Кубка каждый год только потому, что так идут дела, но это не так. Есть много парней, которые не выигрывали кубки, парней, которые в прошлом попадали во множество подобных ситуаций. Многое поставлено на карту, ты просто хочешь убедиться, что максимально используешь эти ситуации», – цитирует Киллорна The Athletic.
«Тампа» сократила счёт в серии с «Колорадо Эвеланш», сейчас «лавины» впереди – 3-2. Следующая игра пройдёт на льду «молний» в ночь с 26 на 27 июня, начало – в 3:00 мск.
- 25 июня 2022
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