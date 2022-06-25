Бураковски отправится с «Колорадо» на шестой матч серии с «Тампой»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски полетит вместе с командой на выездную игру финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом журналистам рассказал главный тренер «лавин» Джаред Беднар.

«Беднар сказал, что Бураковски полетит с «Эвеланш» в Тампу. Его возвращение по-прежнему оценивается как «со дня на день», и возможно его участие в шестом матче», – написал автор официального сайта НХЛ Том Гулитти в «Твиттере».

Бураковски получил травму во втором матче серии с «Тампой». За две игры финала Кубка Стэнли форвард набрал 3 (2+1) очка, в том числе оформив победный гол в овертайме первой встречи.

Сейчас счёт в серии 3-2 в пользу «Колорадо». Шестой матч будет сыгран на площадке «Лайтнинг» в ночь с 26 на 27 июня, начало – в 3:00 мск.