«У Овечкина больше голов, чем у Роналду». В «Динамо» объяснили приглашение игрока на матч

Генеральный директор ФК «Динамо» Москва Павел Пивоваров объяснил решение позвать российского хоккеиста и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сыграть за бело-голубых с командой блогеров «Амкал». Кроме того, он рассказал, чья это была инициатива.
«Хоккеисты нередко играли в футбол, и наоборот. Достаточно вспомнить Всеволода Боброва, который принимал участие в легендарном английском турне. Сегодня у нас появился шанс получить одного из самых забивных нападающих в мировом хоккее — у Александра голов на счету больше, чем у Криштиану Роналду. Мы надеемся, что в матче с «Амкалом» он поможет нашей команде. Желаем ему удачи, хотим увидеть его на поле и очень надеемся, что этот матч будет для него первым, но не последним.
С чьей стороны исходила инициатива? Большое значение сыграло желание самого спортсмена», — цитирует Пивоварова «Матч ТВ».
Отметим, что Овечкин — воспитанник ХК «Динамо» Москва. Он играл за бело-голубых на старте карьеры, с 2001 по 2005 год, а также во время локаута в НХЛ — в сезоне-2012/2013. Форвард неоднократно говорил, что сыграть в футбол за «Динамо» — его мечта.
Напомним, матч между динамовцами и «Амкалом» запланирован на завтра, 25 июня. Он пройдёт в Москве и стартует в 19:00 мск.
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