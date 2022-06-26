Третьяк: ФХР думает, чтобы проводить турниры 3х3 в разных городах, был бы большой ажиотаж

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги прошедшего турнира в формате 3х3, который был проведён ФХР.



«ФХР этот турнир уже проводит во второй раз, он всё лучше и лучше, интереса всё больше и больше. Очень большой интерес к этому турниру, и мне как профессионалу интересно смотреть на это: много моментов, игра вратарей, буллиты – этого ждут болельщики.



Мы думаем над тем, чтобы такие турниры были в разных городах, где одна команда была бы хозяином и за неё болел бы весь город, был бы большой ажиотаж. Есть много вариантов», – приводит слова Третьяка ТАСС.



Напомним, в прошедшем турнире сыграли 12 команд, которые были названы в честь городов России. Все матчи соревнований прошли в Балашихе, призовой фонд — 5 млн рублей.



В финальной встрече победу одержала команда Казани, по буллитам оказавшаяся сильнее Москвы — 2:1 Б.

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