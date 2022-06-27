Экс-форвард «Спартака» прокомментировал информацию о передозировке наркотиков

Экс-хоккеист московского «Спартака» Александр Чирва прокомментировал информацию, что был госпитализирован с передозировкой наркотических веществ, которая появлялась в СМИ ранее.
«Я столкнулся с тем, что в СМИ обо мне написали то, чего со мной не было. Выхватили информацию и подали её в том ключе, какой был выгоден для шумихи. Могу вкратце изложить события.
Все дни до этого события я, как и полагается, играл по расписанию в лиге 3HL, игры начинаются в 6:00, ранний подъём, нагрузки физические. На выходных был приглашён на день рождения друга, пару дней прикладывался к алкоголю, не рассчитал силы, бывает. После всего дома попалась мне бутылка виски, как оказалось, «палёная». Добавил и отключился. Девушка моя вернулась от родителей своих и увидела меня таким. Естественно, вызвала скорую, меня доставили в больницу, откачали, сутки был в реанимации, и потом перевели в общую палату. По факту вызова скорой передали дело в полицию. Дело завели и тут же закрыли, так как не было причин и жалоб, документ о закрытии дела со всеми датами у меня на руках.
Спустя неделю, когда я уже был дома и начал физические нагрузки, выходит статья… Недоумение — это мягко сказать. Мне необходимо восстановить своё имя, сообщить, что это не соответствует действительности.
После выхода статьи меня опять вызвали в полицию, дал все объяснения, по новой открыли дело. Сегодня связывался с участковым, тот ответил, что оснований для ведения дела нет и на этой неделе его снова закроют. Помогите мне донести эту информацию до тех, кого ввели в заблуждение, мне очень важно, чтобы узнали правду», — цитирует Чирву «Спорт-экспресс».
Чирва — воспитанник спортивной школы «Спартака». Он выступал за канадскую команду Moose Jaw Warriors — одну из крупнейших юношеских хоккейных команд Западной хоккейной лиги – и провёл около 60 встреч. Затем Чирва вернулся в Россию, став игроком «Спартака». Также хоккеист выступал за «Барс», белорусский «Металлург» и «Зауралье».
- 27 июня 2022
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