Каменский оценил вклад Ничушкина в победу «Колорадо» в Кубке Стэнли

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» в сезоне-1995/1996 Валерий Каменский поделился мнением об игре российского форварда «лавин» Валерия Ничушкина в плей-офф НХЛ.
«Ничушкин проявил свой характер, работал много над этим. Команда, тренерский штаб и генеральный менеджер увидели в нём талант и сумели его раскрыть. Он оправдал доверие. То, что он был талантливым, мы все знаем. Я его помню ещё по юниорской сборной. Не мог раскрыться в других командах, а в «Колорадо» подобрался именно тот коллектив, который помог ему раскрыться.
Повлияли также город, отношение. Самое главное, что он нашёл в себе силы, показал характер, доказав, что будет ещё долго играть на высоком уровне. После этой победы он приобрёл уверенность и будет радовать нас дальше», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 27 июня 2022
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