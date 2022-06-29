«Тампа» намерена продлить контракты с Палатом, Полом и Руттой

Генеральный менеджер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа заявил, что клуб рассчитывает продлить контракты с нападающими Ондржеем Палатом и Ником Полом, а также с защитником Яном Руттой.
«Я уже связался с агентами этих трёх игроков и провёл предварительные обсуждения за последние 36 часов. Я знаю, что каждый из них хотел бы остаться здесь, и мы хотели бы оставить их.
Приобретение Пола в дедлайн из «Оттавы»? Безусловно, перед таким шагом мы хорошо изучили его как игрока. Я думаю, что его участие в плей-офф НХЛ, чего он раньше не делал, позволило ему продемонстрировать, насколько он хорош. Его главное качество, которое бросается в глаза, — трудолюбие и универсальность, он может проводить на льду много времени. Он долгое время играл с травмами в плей-офф и всё ещё показывал высокий уровень в финале Кубка Стэнли – это впечатляет», — приводит слова Брисбуа пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.
Напомним, в минувшем сезоне Палат зарабатывал $ 5,3 млн, Рутта — $ 1,3 млн, а Пол – $ 1,35 млн. При этом места под потолком зарплат у «Тампы» — нет.
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