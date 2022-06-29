The Hockey Writers: Любушкин может быть интересен «Эдмонтону»

Журналист The Hockey Writers Роб Кауч выразил мнение, что к защитнику «Торонто Мэйпл Лифс» Илье Любушкину может проявить интерес «Эдмонтон Ойлерз».

«Ойлерз» нужен защитник третьей пары, скорее всего, в это межсезонье оттуда уйдёт Тайсон Бэрри. Любушкин – защитник-домосед, который может хитовать. Он не будет стоить дорого, потому что за его карьеру у него были четыре разных однолетних контракта с самой высокой зарплатой $ 1,35 млн. Учитывая атакующий вклад других защитников «Ойлерз», лучшая идея – добавить кого-то надёжного и оборонительного», – написал журналист.

Сезон-2021/2022 россиянин начинал в «Аризона Койотс», но потом был обменян в «Торонто». За «Мэйпл Лифс» Любушкин провёл 31 игру и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф он сделал одну голевую передачу в семи матчах серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг».