The Hockey Writers: Любушкин может быть интересен «Эдмонтону»

Журналист The Hockey Writers Роб Кауч выразил мнение, что к защитнику «Торонто Мэйпл Лифс» Илье Любушкину может проявить интерес «Эдмонтон Ойлерз».
«Ойлерз» нужен защитник третьей пары, скорее всего, в это межсезонье оттуда уйдёт Тайсон Бэрри. Любушкин – защитник-домосед, который может хитовать. Он не будет стоить дорого, потому что за его карьеру у него были четыре разных однолетних контракта с самой высокой зарплатой $ 1,35 млн. Учитывая атакующий вклад других защитников «Ойлерз», лучшая идея – добавить кого-то надёжного и оборонительного», – написал журналист.
Сезон-2021/2022 россиянин начинал в «Аризона Койотс», но потом был обменян в «Торонто». За «Мэйпл Лифс» Любушкин провёл 31 игру и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф он сделал одну голевую передачу в семи матчах серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
- 29 июня 2022
-
16:24
-
15:50
-
15:36
-
14:36
-
14:21
-
13:18
-
13:07
-
12:27
-
11:54
-
11:20
-
11:09
-
10:52
-
10:35
-
09:52
-
09:37
-
09:25
-
08:54
-
08:37
-
08:16
-
04:21
- 28 июня 2022
-
23:50
-
23:19
-
22:53
-
22:27
-
21:56
-
21:24
-
20:50
-
20:12
-
20:03
-
19:30
-
19:12
-
18:31
-
18:23
-
17:55
-
17:29