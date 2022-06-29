Пятеро россиян попали в топ-15 лучших игроков плей-офф НХЛ — 2022 по версии NBC Sports

Журналист NBC Sports Адам Гретц представил свой рейтинг лучших игроков плей-офф НХЛ — 2022. В него попали пять российских.

Наивысшую позицию занял голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, которого поставили на третье место. Страж ворот «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял седьмое место. Его одноклубника, нападающего Никиту Кучерова журналист поставил на девятую строчку. 11-е место занял форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. На 13-й позиции расположился нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин.

Отметим, что первое место занял защитник «лавин» Кейл Макар, второе — капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. На четвёртую позицию поставили нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона, пятёрку замкнул голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер. Всего в рейтинг попали 15 хоккеистов.