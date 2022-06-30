The Athletic: если «Питтсбург» задержит Малкина слишком надолго, клуб выроет себе могилу

Журналист The Athletic Джош Йохе высказался о ситуации с продлением контракта российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Если из-за Хекстолла (Рон Хекстолл, генеральный менеджер «Питтсбурга». — Прим. «Чемпионата») Малкин задержится в клубе слишком долго, конечно, Рон просто выкопает себе могилу.



Эпоха Кросби и Малкина была просто великолепной. Она оправдала значительную шумиху вокруг себя, а затем и преумножила её. Это была золотая эра хоккея «Питтсбурга». Это была яркая вспышка.



Однако заключительные главы книги порой написать намного сложнее. Теперь для «Питтсбурга» наступает самая тяжёлая часть. В этой ситуации нет простых ответов — только просчитанные риски, которые определят будущее франшизы и одной из её самых ярких звёзд», — приводит слова Йохе The Athletic.