Дацюк — об А. Сёмине: очень талантливый хоккеист, думаю, мог добиться ещё большего
Поделиться
Легендарный российский нападающий Павел Дацюк прокомментировал прощальный матч форварда Александра Сёмина, который проходит в Красноярске.
«Есть ли грусть, что провожаем Сёмина? Да нет, наоборот, надо радоваться. Тем более, я думаю, родному городу он будет помогать поднимать хоккей.
В Красноярке замечательная атмосфера, город очень хороший, люди подходят, фотографируются, организация очень хорошая, и праздник без пауз. Движемся, получается хорошо. Не знаю насчёт других, но я играю здесь в полную силу.
Впечатление от Сёмина? Очень талантливый хоккеист, думаю, мог добиться ещё большего. Отстранение сборной России? Давайте не будем этого касаться», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
- 30 июня 2022
-
16:48
-
16:45
-
16:40
-
16:29
-
16:24
-
15:21
-
15:02
-
14:48
-
14:19
-
14:02
-
13:25
-
12:35
-
12:00
-
11:53
-
11:44
-
11:33
-
11:20
-
11:01
-
10:37
-
10:21
-
10:03
-
09:44
-
09:39
-
09:07
-
08:51
-
08:41
-
08:19
-
08:00
-
03:33
-
01:03
- 29 июня 2022
-
23:49
-
23:40
-
23:24
-
23:12
-
22:55
Партнерский контент