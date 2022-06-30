Дацюк — об А. Сёмине: очень талантливый хоккеист, думаю, мог добиться ещё большего

Легендарный российский нападающий Павел Дацюк прокомментировал прощальный матч форварда Александра Сёмина, который проходит в Красноярске.



«Есть ли грусть, что провожаем Сёмина? Да нет, наоборот, надо радоваться. Тем более, я думаю, родному городу он будет помогать поднимать хоккей.



В Красноярке замечательная атмосфера, город очень хороший, люди подходят, фотографируются, организация очень хорошая, и праздник без пауз. Движемся, получается хорошо. Не знаю насчёт других, но я играю здесь в полную силу.



Впечатление от Сёмина? Очень талантливый хоккеист, думаю, мог добиться ещё большего. Отстранение сборной России? Давайте не будем этого касаться», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.