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Дацюк — об А. Сёмине: очень талантливый хоккеист, думаю, мог добиться ещё большего

Дацюк — об А. Сёмине: очень талантливый хоккеист, думаю, мог добиться ещё большего
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Легендарный российский нападающий Павел Дацюк прокомментировал прощальный матч форварда Александра Сёмина, который проходит в Красноярске.

«Есть ли грусть, что провожаем Сёмина? Да нет, наоборот, надо радоваться. Тем более, я думаю, родному городу он будет помогать поднимать хоккей.

В Красноярке замечательная атмосфера, город очень хороший, люди подходят, фотографируются, организация очень хорошая, и праздник без пауз. Движемся, получается хорошо. Не знаю насчёт других, но я играю здесь в полную силу.

Впечатление от Сёмина? Очень талантливый хоккеист, думаю, мог добиться ещё большего. Отстранение сборной России? Давайте не будем этого касаться», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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