Генеральный менеджер «Детройта» объяснил назначение Лалонда на пост главного тренера

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман высказался о назначении на пост главного тренера клуба 49-летнего американского специалиста Дерека Лалонда, ранее работавшего ассистентом наставника «Тампы-Бэй Лайтнинг».
«Я очень рад объявить Дерека нашим новым главным тренером. Он зарекомендовал себя как отличный тренер на всех уровнях и провел последние четыре сезона в НХЛ в очень успешной команде – «Тампе-Бэй Лайтнинг». Мы чувствуем, что он готов сделать следующий шаг в своей карьере в качестве главного тренера «Детройт Ред Уингз», — приводит слова Айзермана пресс-служба «Ред Уингз» на официальном сайте клуба.
Напомним, 30 апреля главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл покинул свой пост. По итогам прошлого сезона команда заняла 12-е место в Восточной конференции.
«Колорадо» — новый чемпион НХЛ.
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