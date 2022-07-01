Майоров: Федотова задержали? Происки ЦСКА. Не подписал контракт, а он призывного возраста

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отреагировал на информацию о задержании вратаря сборной России по хоккею и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова по подозрению в уклонении от военной службы.

«Федотова разыскивают правоохранительные органы за уклонение от военной службы? Он же уехал в НХЛ. Остался ещё в России? Я думаю, что это происки ЦСКА. Ваня не захотел оставаться в клубе, он призывного возраста, а давайте призовём его в армию. Другого варианта быть не может», – сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, в прошедшем сезоне вратарь выступал за московский ЦСКА и стал лучшим вратарём КХЛ. В межсезонье он подписал контракт с «Филадельфией». Также он выступал в составе сборной России на Олимпиаде-2022.