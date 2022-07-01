Валиуллин: Галиев — топовый нападающий. Мы долгое время вели работу по его возвращению

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал возвращение нападающего Станислава Галиева в команду.

«Стас – топовый нападающий КХЛ, который уже многое доказал игрой, в том числе и в нашей системе. Его уход был потерей для «Ак Барса», и мы долгое время вели работу по его возвращению. Рады, что удалось прийти к общему решению с «Динамо», очень важно, что сам игрок хотел снова попасть в нашу команду. Его готовность работать на коллектив и выкладываться в каждом матче точно помогут нам в сезоне. Рассчитываем на результативность Стаса и готовность к любой работе на благо коллектива», – цитирует Валиуллина официальный сайт клуба.

Напомним, «Ак Барс» обменял канадского форварда Джордана Уила в московское «Динамо». Взамен казанцы получили Станислава Галиева, который выступал за «Ак Барс» до конца сезона-2020/2021.