Фомичёв оценил способность Федотова вернуться на прежний уровень после службы в армии

Призёр чемпионатов страны, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Александр Фомичёв прокомментировал возможную службу в армии вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова.
«Надо знать [чтобы комментировать] ситуацию изнутри, что у них там произошло. Можно ли вернуться на прежний уровень после года пропуска? Вернуться на прежний уровень можно. Мы знаем, что были такие примеры, когда игроки не играли сезон – например, Алексей Яшин в НХЛ. Он пропускал по своим причинам. Потом он вернулся и играл в принципе на таком же уровне.
Вопрос: если [Федотов] действительно поедет служить в настоящую часть, какая там у него будет спортивная подготовка. Потому что себя всё равно нужно держать в форме. Думаю, Иван будет этим заниматься. Опять же – какие там будут для этого условия. В любом случае ситуация неприятная. Надеюсь, что всё как-то разрулится. Но опять же, мы не знаем, какие там юридические основания для этих вопросов. И вообще, есть ли какие-то юридические моменты, чтобы этот вопрос решить, чтобы Иван в этом сезоне продолжил карьеру», – сказал Александр Фомичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Напомним, Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге. Ему вменяется нарушение ст. 328 УК РФ за уклонение от службы в армии. Вратарь был доставлен в военкомат после задержания, где ему стало плохо. После этого он был госпитализирован в Военно-морской госпиталь Санкт-Петербурга. Позднее стало известно, что в ночь на 3 июля Иван покинул медучреждение и предположительно был отправлен в Североморск (Мурманская область).
В феврале Федотов стал серебряным призёром ОИ-2022, а в апреле завоевал Кубок Гагарина в составе ЦСКА. По завершении контракта с армейцами хоккеист подписал однолетнее соглашение с «Филадельфией».
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