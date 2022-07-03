Овечкин ответил на вопрос, удобно ли ему, когда его называют Александр Великий
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, удобно ли ему, когда его называют Александр Великий.
«Великим можно считать того, кто уже закончил. Я ещё не закончил, у меня ещё есть цели и задачи», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, на счету 36-летнего россиянина 1274 матча в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, в которых он набрал 1410 (780+630) очков при показателе полезности «+83». Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Горди Хоу (801 шайба) и Уэйну Гретцки (894).
Россиянин выигрывал Кубок Стэнли в составе «Вашингтона» один раз — в 2018 году, в финале обыграв «Вегас Голден Найтс» (4-1).
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