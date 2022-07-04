«Тампа» не планирует выкупать контракт Майерса, пришедшего в обмен на Макдону

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа заявил, что не будет выкупать контракт защитника Филиппа Майерса, который пополнил состав команды в результате обмена с «Нэшвилл Предаторз».
«По какой-то причине у него не сложилось в конце прошлого сезона в «Филадельфия Флайерз» и «Нэшвилл Предаторз». Мы думаем, что у нас достаточно инструментов, чтобы работать с ним и помочь ему раскрыть потенциал, который мы видели не так давно», – цитирует БрисБуа Sportsnet.
При этом благодаря лазейке в коллективном соглашении «молнии» в случае выкупа контракта Майерса могли бы легальным образом увеличить место под потолком зарплат на $ 617 тыс в сезоне-2022/2023.
Напомним, накануне «Тампа» обменял в «Нэшвилл» Райана Макдону, получив взамен защитника Филиппа Майерса и нападающего Гранта Мисмаша.
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