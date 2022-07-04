Генменеджер «Тампы» подчеркнул, что обмен Макдоны принесёт клубу пользу

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа считает, что клуб получит дальнейшую пользу для потолка зарплат от состоявшегося обмена защитника Райана Макдона в «Нэшвилл Предаторз».
«Обмен даёт нам гибкость в потенциальном подписании новых контрактов с Палатом или Руттой или возможность устранить пробелы на рынке свободных агентов. Либо же эти дыры могут быть заполнены внутренними резервами нашей организации.
Думаю, это позволяет нам быть уверенными в том, что мы сможем продлить кубковое окно ещё на один сезон. Мы освободили место под потолком на этот сезон, но, что более важно, у нас есть пространство на сезон-2023/2024 и дальше, что позволит нам сохранить Чирелли, Сергачёва и Чернака на долгие годы», – цитирует БрисБуа Sportsnet.
Отметим, что контракты Энтони Чирелли, Михаила Сергачёва, Эрика Чернака и ещё нескольких игроков истекают через год.
- 4 июля 2022
-
12:08
-
12:01
-
11:50
-
11:46
-
11:41
-
11:27
-
11:17
-
11:05
-
10:39
-
10:26
-
10:16
-
09:47
-
08:54
-
08:31
-
07:56
-
07:40
-
03:27
-
00:00
- 3 июля 2022
-
23:00
-
22:55
-
22:43
-
22:34
-
22:15
-
21:40
-
21:20
-
21:00
-
20:41
-
20:26
-
20:13
-
19:59
-
19:46
-
19:34
-
19:27
-
19:14
-
18:52