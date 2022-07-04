Генменеджер «Тампы» подчеркнул, что обмен Макдоны принесёт клубу пользу

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа считает, что клуб получит дальнейшую пользу для потолка зарплат от состоявшегося обмена защитника Райана Макдона в «Нэшвилл Предаторз».

«Обмен даёт нам гибкость в потенциальном подписании новых контрактов с Палатом или Руттой или возможность устранить пробелы на рынке свободных агентов. Либо же эти дыры могут быть заполнены внутренними резервами нашей организации.

Думаю, это позволяет нам быть уверенными в том, что мы сможем продлить кубковое окно ещё на один сезон. Мы освободили место под потолком на этот сезон, но, что более важно, у нас есть пространство на сезон-2023/2024 и дальше, что позволит нам сохранить Чирелли, Сергачёва и Чернака на долгие годы», – цитирует БрисБуа Sportsnet.

Отметим, что контракты Энтони Чирелли, Михаила Сергачёва, Эрика Чернака и ещё нескольких игроков истекают через год.

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