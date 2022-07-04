«Им не только спорт не нужен, но и Россия». Губерниев — о ситуации с задержанием Федотова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по теме призыва в армию вратаря «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова и раскритиковал его бывший клуб, Континентальную хоккейную лигу, Федерацию хоккея России, Олимпийский комитет России и Министерство спорта за бездействие.

«Благодаря Федотову боеспособность вооружённых сил станет космической? Мне ещё кажется, люди, которые принимали решение о его службе, им не только российский спорт не нужен, но и Россия. Мы делаем хуже себе. Если он должен служить, то сделайте так, чтобы он служил в спортивной роте и играл в хоккей. Почему он сейчас должен по Новой Земле в сапогах кирзовых ходить?

Хороший вратарь у нас не нужен ни ЦСКА, ни КХЛ, ни ФХР, ни ОКР, ни Минспорта. Всем этим организациям хороший вратарь не нужен. А мне, Дмитрию Губерниеву, он нужен. Он прекрасный вратарь — пусть играет. Если он должен служить в армии, то пусть служит в спортивной роте, как спортсмен высокого класса, и играет за команду, с которой у него контракт», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.