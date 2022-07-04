Адвокат Федотова сообщил, что защита вратаря обратилась в военную прокуратуру

Алексей Пономарёв, адвокат российского голкипера «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, сообщил, что защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу задержания хоккеиста для прохождения службы.



«Данную ситуацию, связанную с его местонахождением, я комментировать не буду. Иск в суд подан. Как я и говорил ранее, в нём мы требуем признать незаконным и отменить решение призывной комиссии. В военную прокуратуру мы тоже обратились», — приводит слова Пономарёва ТАСС.



Напомним, 25-летний вратарь был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге возле одной из ледовых арен после индивидуальной тренировки. Его доставили в военкомат, где состояние вратаря ухудшилось. Федотова перевели в военно-морской госпиталь. Позже стало известно, что вратарь находится в Северодвинске, в расположении учебной части Военно-Морского Флота России.

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