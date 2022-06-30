Представитель Федерации хоккея Латвии прокомментировал переход Индрашиса в «Спартак»

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейс рассказал о том, что не смог дозвониться до латвийского новичка «Спартака» Микса Индрашиса и заявил, что если игрок поедет выступать в КХЛ, то его не будут приглашать в сборную Латвии.
«Эта новость стала для меня довольно неожиданной, как и для всех остальных, но было бы слишком рано давать более развернутые комментарии. В течение вчерашнего дня не было возможности дозвониться до Микса, чтобы узнать реальную ситуацию.
Если факт подписания контракта повлечёт за собой реальные действия, Микса точно не будут приглашать в сборную Латвии. На данный момент изменения, принятые в законе о спорте, не определяют срок, в течение которого действует это правило, поэтому на данный момент это решение без конечной даты», – приводит слова Плужейса sportazinas.com со ссылкой на «Латвийское телевединие».
- 30 июня 2022
-
12:00
-
11:53
-
11:44
-
11:33
-
11:20
-
11:01
-
10:37
-
10:21
-
10:03
-
09:44
-
09:39
-
09:07
-
08:51
-
08:41
-
08:19
-
08:00
-
03:33
-
01:03
- 29 июня 2022
-
23:49
-
23:40
-
23:24
-
23:12
-
22:55
-
22:28
-
22:19
-
21:47
-
21:15
-
20:57
-
20:42
-
20:26
-
19:53
-
19:21
-
18:55
-
18:30
-
18:15