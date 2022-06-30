Представитель Федерации хоккея Латвии прокомментировал переход Индрашиса в «Спартак»

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейс рассказал о том, что не смог дозвониться до латвийского новичка «Спартака» Микса Индрашиса и заявил, что если игрок поедет выступать в КХЛ, то его не будут приглашать в сборную Латвии.

«Эта новость стала для меня довольно неожиданной, как и для всех остальных, но было бы слишком рано давать более развернутые комментарии. В течение вчерашнего дня не было возможности дозвониться до Микса, чтобы узнать реальную ситуацию.

Если факт подписания контракта повлечёт за собой реальные действия, Микса точно не будут приглашать в сборную Латвии. На данный момент изменения, принятые в законе о спорте, не определяют срок, в течение которого действует это правило, поэтому на данный момент это решение без конечной даты», – приводит слова Плужейса sportazinas.com со ссылкой на «Латвийское телевединие».