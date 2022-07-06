Быков: спортивные чиновники должны отстаивать интересы наших ребят

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал возможную подачу апелляции Федерации хоккея России (ФХР) в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) об отстранении сборной России от участия в чемпионатах мира.

«С одной стороны, ожидаемое решение, с другой – мы лелеяли надежду, что разум восторжествует. Думаю, это не идёт на пользу развитию мирового хоккея в целом. Конечно, это бесследно не пройдёт, это может отразиться на нашем хоккее, если мы опустим руки, согласимся с этой ситуацией и пустим всё на самотёк. Мне кажется, здесь нужна синергия многих спортивных структур, которые бы предложили план дальнейших действий в этой ситуации, искали пути для того, чтобы наша молодёжь имела возможность практиковаться и развиваться.

Безусловно, нужно подавать в CAS. Повторюсь, мы не должны опускать руки, мы должны действовать как внутри нашей страны, так и на международной арене. Наши спортивные делегации, чиновники должны продолжать бороться и отстаивать интересы наших ребят. Нужно продавливать нашу позицию и не мириться с тем, что нас стараются каким-то образом отстранить от остального мира», – цитирует Быкова ТАСС.

Напомним, ранее ИИХФ отклонила апелляцию ФХР на отстранение сборной России от международных турниров, назвав это решение не «санкциями, а политикой безопасности». После этого в ФХР заявили об изучении возможности подачи заявления в Спортивный арбитражный суд.